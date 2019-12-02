الصين تعلق مراجعة طلبات سفن وطائرات الجيش الأمريكي لزيارة هونغ كونغ

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إنها علقت مراجعة الطلبات المقدمة من سفن وطائرات الجيش الأمريكي لزيارة هونج كونج، ردًّا على تشريع أقره النواب الأمريكيون دعمًا للمحتجين في المدينة الخاضعة لحكم بكين. وفرضت الحكومة الصينية عقوبات -أيضًا- على منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، متهمة إيّاها بدعم الأنشطة المتطرفة العنيفة في هونج…