فرنسا ترتب لمؤتمر دولي بشأن لبنان منتصف ديسمبر

تتولى الرئاسة الفرنسية ترتيبات الدعوة لمؤتمر دولي بشأن لبنان، يراد له أن ينعقد في باريس، أواسط شهر ديسمبر القادم؛ وذلك من أجل إطلاق رزمة المنح والمساعدات الدولية للبنان، والتي تعرف باسم ”اتفاقية سيدر“.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية، اليوم السبت، عن ”مصدر رئاسي“ فرنسي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الترتيبات تستهدف توصيل رسالة تحث القيادات اللبنانية على سرعة تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وبمواصفات تحاكي مطالب الحراك الشعبي اللبناني الداعية إلى إصلاحات هيكلية ومحاربة الفساد.

ونقل التقرير أن وزير الخارجية الفرنسي جين إيف لودريان، سيرأس جلسات المؤتمر الدولي الذي ستشارك فيه الدول المانحة.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان ترأس، أمس، اجتماعًا مع مختلف جهات الاختصاص المالي والاقتصادي، جرى فيه مناقشة مقترحات لمواجهة أزمة النقد والسيولة وحماية القطاع المصرفي. وقد تغيب عن الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري؛ لأسباب قالت صحيفة النهار إنها خاصة.