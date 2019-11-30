شرطة لندن تعلن اسم منفذ هجوم جسر لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنا في لندن يوم الجمعة فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما والذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا في بيان إن ”هذا الشخص كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية.

”وأفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط وبوضوح فإن أحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم“.

وقالت شرطة لندن إن رجلا وامرأة قتلا خلال الهجوم كما أصيب رجل وامرأتان أيضا وما زالوا في المستشفى.