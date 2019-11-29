تركيا ترحل داعشيتين بلجيكيتين إلى بلدهما الأصلي

تنتظر السلطات البلجيكية وصول عضوتين في تنظيم داعش، قامت تركيا بترحيلهما اليوم الجمعة.

ويتعلق الأمر بالشقيقتين رحمة وفاطمة بنمزيان.

وذكر موقع ”7/7“ البلجيكي أنهما غير مصحوبتين بأي أطفال، وستتوجهان لمحافظة ”زافينتيم“ الفلامية التي تنحدران منها.

وأعلن وزير الداخلية التركي، اليوم، أنه تم ترحيل ”مقاتلتين إرهابيتين أجنبيتين“، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت فاطمة بنمزيان البالغة من العمر 24 عامًا قد فرت من مخيم عين عيسى في أكتوبر الماضي، وتمكنت من دخول الأراضي التركية بمساعدة المهربين، ولكن ألقي القبض عليها بمجرد وصولها إلى مدينة كلس في الجنوب الشرقي على الحدود مع سوريا.

أما شقيقتها رحمة البالغة 31 عامًا، فتمكنت بدورها من الفرار من مخيم الهول، خلال الهجوم التركي على شمال سوريا، ثم وقعت بدورها في يد السلطات التركية.

وقامت تركيا حتى 11 نوفمبر بترحيل ما مجموعه 15 مقاتلًا في صفوف داعش، ينحدرون من أمريكا وألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، حسب وكالة الأناضول، التي أكدت وجود 944 مقاتلًا أجنبيًا من 36 بلدًا في مخيمات ينتظرون موعد ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.