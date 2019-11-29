استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته في مظاهرات على حدود القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة: ”استشهد فهد الاسطل (16 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة“.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، في مظاهرات شارك فيها عشرات الفلسطينيين في المناطق الحدودية.

ولم تدعُ هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، لمظاهرات اليوم الجمعة على حدود غزة، بسبب الظروف الأمنية، وما قالت إنه ”سحب للذرائع من أمام نتنياهو الذي يريد تصعيدًا عسكريًا مع القطاع“، إلا أن عددًا من الشبان توافدوا للحدود الشرقية، واشتبكوا مع جنود الاحتلال.