ترامب يزور أفغانستان.. ويعلن استئناف المفاوضات مع طالبان

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان، يوم الخميس، في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية هناك بالتزامن مع مناسبة عيد الشكر.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة ”باغرام“ الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن، رافق ترامب فيها روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي، ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.

وهذه أول زيارة لترامب إلى أفغانستان منذ توليه الرئاسة.

والتقى ترامب بالرئيس الأفغاني أشرف غني، وألقى كلمة أمام القوات الأمريكية، وقال: ”حركة طالبان تريد عقد اتفاق.. نحن نجتمع بهم ونقول لا بد من وقف إطلاق النار“.

وأضاف: ”لم يكونوا (طالبان) يرغبون في ذلك، والآن أعتقد أنهم يرغبون في وقف إطلاق النار. سيمضي الأمر على هذا النحو على الأرجح“.

وقال قادة من طالبان إن ”الحركة تعقد اجتماعات مجددًا مع مسؤولين أمريكيين كبار في الدوحة منذ مطلع الأسبوع الماضي“، وأضافوا أن الحركة قد تستأنف محادثات السلام الرسمية قريبًا.

وهناك نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان إضافة لآلاف الجنود من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي رغم مرور 18 عامًا على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن.

وكانت مسودة اتفاق تم التوصل إليها في سبتمبر/ أيلول الماضي تشير إلى سحب نحو 5 آلاف جندي أمريكي على مدى الأشهر القادمة، في مقابل ضمانات بأن أفغانستان لن تستخدم كقاعدة لانطلاق هجمات من جماعات متشددة على الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال الجيش الأمريكي: إن انخفاض عدد القوات إلى 8600 لن يؤثر على قدرته على تنفيذ المهام الضرورية لمكافحة الإرهاب في البلاد التي سيشكل فيها تنظيما القاعدة وداعش تهديدًا حتى بعد التوصل لاتفاق سلام مع طالبان.

واعترف ترامب بأن عدد القوات الأمريكية يقل ”بشكل كبير“، لكنه لم يذكر أعدادًا محددة.

وقال: ”سنبقى لحين التوصل لاتفاق أو لتحقيق نصر كامل.. يريدون بشدة التوصل لاتفاق“.