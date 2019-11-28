بنحو مليون عضو.. إحصاءات رسمية تكشف تناقص أعداد منتسبي حزب العدالة والتنمية التركي

أظهرت إحصاءات رسمية تراجع أعداد منتسبي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نحو مليون شخص، توازيًا مع استقالة أسماء بارزة من مؤسسي الحزب مثل أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، اعتراضًا على سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان

ووفق ما نشر موقع توكنماز خبر التركي، الخميس، فقد كان عدد منتسبي الحزب نحو 10 ملايين و719 ألفًا و234 في العام 2017 وتراجعت إلى 9 ملايين و816 ألفًا و987 عضوًا، استنادًا إلى معطيات الادعاء العام للمحكمة العليا التركية.

من جهة أخرى قال نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، غورسال تكين، إن عدد الذين يريدون الاستقالة من الحزب الحاكم أكثر من ذلك بكثير، لكن بسبب التباطؤ المتعمد في نظام المحكمة العليا في تركيا، لا تنعكس هذه الحقيقة على الأرقام.

وقال غورسال تكين إن المحكمة العليا تتباطأ في معاملات المواطنين الراغبين بالاستقالة من صفوف الأحزاب السياسية عبر قناة النيابة العامة، مضيفًا أن أعداد المواطنين الراغبين بالاستقالة من صفوف حزب العدالة والتنمية قد تخطت 1 مليون ونصف المليون.

وأشار تكين الى أن السبب الأساسي والحقيقي لهذه الاستقالات هو الأزمة الاقتصادية مضيفًا بقوله: ”إن انفصال هذا العدد من الناس عن الحزب الذي يصوتون له ليس مؤشر خير، لقد سئم المواطن من المناخ السياسي الذي أصبح غريبًا عن المجتمع، فهو لا يريد منح صوته لأي حزب سياسي تقريبًا“.