كيف يتغلب الإيرانيون على حجب الإنترنت؟

كشف تقرير لمجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أنّ إيران أنفقت ”مليارات الدولارات في السنوات الماضية لتطوير شبكات الإنترنت، لتتمكن من حجب تلك الشبكات بشكل كامل إذا ما تطلب الأمر“.

وضرب التقرير مثالًا بالحجب الأخير الذي رافق الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت بسبب رفع أسعار البنزين، لكن التقرير تطرق إلى الخيارات المتاحة للمحتجين لمواجهة الإجراء الحكومي.

وأوضح أن المعارضة الإيرانية استنجدت بحلفائها الغربيين الشهر الجاري لمساعدة المتظاهرين في توفير شبكة إنترنت بديلة، لكن طلبها ”لم يلق آذانًا صاغية“.

وقال خبير أمن المعلومات في مجلس السياسة الخارجية الأمريكي إيريك أورمز: ”نظريًّا بإمكان أي دولة أن تفصل نفسها عن شبكات الإنترنت الدولية وهذا بالطبع يعتمد على قدرتها على التحكم في جميع نقاط الوصول للشبكات الخارجية“.

خيارات مؤقتة

وأشار إلى أن ”هناك بالفعل خيارات مؤقتة في حال إغلاق شبكات الإنترنت أمام المستخدمين وهي (الشبكات المتشعبة) التي تشمل الهواتف الذكية المزودة بتطبيقات مناسبة؛ ما يتيح للناشطين التواصل فيما بينهم بمناطق صغيرة المساحة، كما هي الحال في التظاهرات في هونج وكونج وبعض المناطق اللبنانية“.

لكن ”أورمز“ أكد أن تلك التقنيات لن توفر الحلول، بالنظر إلى أن تجاوز قدرة الحكومة بإغلاق الشبكة بشكل كامل يتطلب إيجاد ”نقاط وصول لشبكة الإنترنت خارج سيطرة الحكومة، وهي مهمة صعبة جدًّا“.

شبكة فضائية

ورأت المجلة في تقريرها أن هناك ”بعض الأمل“ في تجاوز قطع شبكات الإنترنت، مشيرة إلى أن شركة ”سبيس اكس“ الأمريكية تعكف حاليًّا على تطوير شبكة إنترنت تعتمد على نشر مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض على ارتفاع منخفض.

وأوضح التقرير أن النظام الجديد الذي يطلق عليه ”ستار لينك“ سيتم الوصول إليه بشكل واسع من قبل المشتركين، لكن فقط للأشخاص الذين يملكون المعدات الملائمة بما فيها هوائيات خاصة يتم تركيبها خارج المنزل.

وأضاف أن شركة ”غوغل“ تعمل على مشروع أطلقت عليه اسم ”مشروع لون“ تشمل نشر بالونات في الجو بالمناطق التي لا يوجد فيها شبكة إنترنت أو بالمنطاق التي يتم قطع الشبكة عنها، إذ إن ”تلك البالونات غير قابلة للاستمرار بسبب طبيعتها؛ ما يتيح لأي دولة إسقاطها بسهولة“.

تهديد وجودي

وقال التقرير إن هذه هي حالة الصراع حول شبكة الإنترنت الإيرانية، لافتًا إلى أن النظام الإيراني ينظر إلى شبكة الإنترنت على أنها تشكل تهديدًا وجوديًّا له؛ ما دفعه لضخ استثمارات كبيرة تتيح قطع الشبكة بشكل كلي“.

ووفق المجلة، فإن ”النظام على استعداد لقطع الشبكة في أي وقت على الرغم من التكاليف المرتفعة الناجمة عن مثل تلك الخطوة“.

وذكر التقرير أن ”التجار الإيرانيين والشركات الإيرانية تكبدت خسائرَ فادحة الشهر الجاري بسبب انقطاع الإنترنت، ما أدى إلى حرمانهم من القدرة على تتبع شحناتهم وأي معلومات أخرى بشأن أعمالهم، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي سجلته البورصات الإيرانية والتي من المتوقع أن تواصل تراجعها“.

وأضاف ”في الوقت نفسه لا تزال التقنيات التعويضية غير مكتملة وفي بدايات عملية التطوير، إذ تملك الحكومة الإيرانية القدرة على السيطرة التامة على الشبكة ومواجهة أي محاولات لاختراقها وكسر قرار القطع“.