تشاوش أوغلو: لم نشترِ الصواريخ الروسية لنبقيها في العلبة‎

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إن بلاده لم تشترِ أنظمة الدفاع الروسية ”لإبقائها في العلبة“، ردًا على مطالب واشنطن عدم تشغيل البطاريات التي تسلمتها من موسكو.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: ”أنت لا تشتري منتجًا لإبقائه في العلبة، لدينا احتياجات“.

أثار شراء الأتراك بطاريات إس-400، منظومة الدفاع الروسي المضاد للطائرات والصواريخ، التوتر بين أنقرة وواشنطن.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه ”من المقلق“ أن تركيا بدأت في اليوم السابق اختبار المنظومة جزئيًا، وحض أنقرة على ”تجنب التشغيل الكامل“ للنظام الروسي.

لكن تشاوش أوغلو أشار اليوم الأربعاء إلى أن تركيا منفتحة لشراء منظومة باتريوت الأمريكية إذا أعطت الولايات المتحدة ”ضمانات“ على الإنتاج المشترك، وإذا التزم الكونغرس عدم الاعتراض على صفقة البيع.

تعتقد الولايات المتحدة على وجه الخصوص أن منظومة اس-400 غير متوافقة مع عتاد حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ الذي يضم تركيا بين أعضائه، وتهدد بكشف الأسرار التكنولوجية لطائرة إف-35 الأمريكية المقاتلة التي طلب الجيش التركي شراء أكثر من 100 منها.

وقررت إدارة ترامب بالفعل استبعاد تركيا من برنامج إف-35 بعد تسلمها أول أجزاء من منظومة إس-400.

وقال تشاوش أوغلو ”في أسوأ الحالات، إذا لم نتمكن من شراء طائرات إف 35، فسنبحث عن بدائل. لا يمكنك رفض بيعنا وإخبارنا بعدم البحث في مكان آخر“.

وتتعرض تركيا أيضًا للتهديد بفرض عقوبات أمريكية عليها بموجب قانون أقره الكونغرس عام 2017، وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري أسلحة روسية.

لكن مسؤولًا أميركيًا قال في تشرين الأول/أكتوبر إن أنقرة لن تتعرض لعقوبات إذا اختارت عدم تشغيل المنظومة الروسية التي كرر القادة الأتراك في الأسابيع الأخيرة نية استخدامها.