تظاهرة مؤيدة لنتنياهو في تل أبيب

شارك نحو 3 آلاف إسرائيلي، مساء الثلاثاء، في مظاهرة داعمة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في مدينة تل أبيب.

ويقاوم نتنياهو، من أجل البقاء في الساحة السياسية، إثر اعتزام المدعي العام الإسرائيلي، تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا فساد.

وهتف المؤيدون لصالح إبقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة، ورفعوا لافتات من بينها: ”نتنياهو، نقف إلى جانبكم“

وحملت المظاهرة عنوان ”احموا البلاد. أوقفوا الانقلاب“.

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، الخميس الماضي، أنه سيوجه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 ملفات فساد.

لكن مندلبليت، قال الاثنين، إن نتنياهو ليس ملزمًا بحسب القانون بالاستقالة كرئيس لحكومة انتقالية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

ونفى نتنياهو مرارًا، الاتهامات الموجهة ضده، ووصفها بأنها ”محاولة انقلاب“ ضده.