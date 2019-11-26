تركيا: مقتل 17 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة قرب رأس العين في سوريا‎ (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن 17 شخصًا لقوا حتفهم في هجوم بسيارة ملغومة قرب مدينة رأس العين الحدودية السورية التي استولت عليها قوات مدعومة من تركيا الشهر الماضي. واتهمت الوزارة مقاتلي وحدات حماية الشعب السورية الكردية بالمسؤولية عن الهجوم. وقع الانفجار في قرية تل حلف الواقعة غربي مدينة رأس العين والتي شهدت بعضا…