تركيا تأمر باعتقال 168 شخصًا للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن

أمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 168 شخصًا منهم أفراد من الجيش، للاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب عام 2016.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إنه ”أمر باعتقال اثنين من المدنيين و52 من أفراد الجيش بينهم ضابطان متقاعدان برتبة كولونيل وضابط في الخدمة برتبة لفتنانت كولونيل واثنان برتبة ميجر طردهما الجيش. وتم القبض على أكثر من نصف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال بحلول صباح اليوم“.

وقالت شرطة إسطنبول، إنها ”اعتقلت 15 من 27 شخصًا أصدر المدعون أوامر باعتقالهم في تحقيق منفصل عن استخدام المشتبه فيهم لتطبيق باي لوك للرسائل النصية الذي تستخدمه شبكة غولن“.

وفي إقليم قونية بوسط البلاد، قالت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء؛ إن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر باعتقال 50 شخصًا. وأضافت الوكالة أن ”المدعين في أنقرة أمروا باعتقال 36 جنديًّا بالإضافة إلى مدني واحد“.

وفي حملة التطهير المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارًا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين إن ”الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه“.

ودافعت أنقرة عن الإجراءات قائلة إنها ”رد ضروري على التهديد الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد“ وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.