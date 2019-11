أقوى رد من مسلمي النرويج على حرق القرآن (فيديو)

رد مسلمو النرويج بطريقتهم على ناشطين عنصريين أقدموا على حرق القرآن الكريم في بلدة كريستيانساند الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

وأقام مسلمو المدينة فعاليات للاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم في الشارع وسط تضامن كبير من مجتمع المدينة الصغيرة التي أعرب كثير من سكانها عن إدانتهم لجريمة الكراهية التي وقعت بحرق القرآن.

A week ago they burnt the Quran and tried to spread hate. Today we stood together and listened to this beautiful Quran. They thought they could separate us, but we only got stronger.

In my ass Sian????#sian #unite #islam #muslims #norway #racism #quran pic.twitter.com/MguffdlXLT

— Mariam (@mariammorjan) November 23, 2019