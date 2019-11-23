لافروف: التواجد العسكري الأمريكي في اليابان يشكل مشكلة لنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن ”التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي اليابانية يشكل مشكلة تعيق تطوير العلاقات الروسية اليابانية، وتعقّد محادثات معاهدة السلام بين البلدين“.

وأضاف لافروف على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا، وسط اليابان، إنّ ”هذه القوات، بالطبع، تشكل مشكلة لنا“.

وتابع الوزير الروسي قائلًا: ”قلق موسكو على أمنها الخاص ينبع من تواجد ونشر والتعزيز المستمر للتحالف السياسي والعسكري الأمريكي الياباني تم نقله للجانب الياباني الذي ”وعد بالتفاعل“…

وأضاف ”سننتظر الرد الياباني وسنواصل المباحثات“.

والعلاقات بين طوكيو وموسكو متوترة بسبب جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، التي سيطر عيلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطالب اليابان باستردادها.

ويتواجد نحو 54 ألف جندي أمريكي في اليابان بموجب اتفاق أمني متبادل بين البلدين، حسب بيانات الجيش الأمريكي.

والجمعة، عقد وزراء خارجية ”مجموعة العشرين“ اجتماعًا يستمر يومين في مدينة ناغويا اليابانية، ناقشوا خلاله عددًا من القضايا، من بينها حرية التجارة الخارجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومسائل مساعدة البلدان الأفريقية.