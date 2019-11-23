صحيفة: منشق صيني يكشف لأستراليا تفاصيل عن تجسس بكين عليها ويطلب اللجوء

ذكرت صحيفة (ذي إيدج) الأسترالية، اليوم السبت، أن شخصًا يعتقد أنه من جهاز المخابرات الصينية يسعى للجوء في أستراليا بعدما قدم تفاصيل عن تدخل بكين سياسيًا في هونغ كونغ وتايوان وأستراليا.

وتدهورت علاقات أستراليا مع الصين في الأعوام القليلة الماضية وسط اتهامات بأن بكين تتدخل في شؤونها الداخلية. وتخشى أستراليا أيضًا أن تكون الصين تسعى لبسط نفوذها في منطقة المحيط الهادي.

وقالت الصحيفة إن أنباء أفادت بأن المنشق الصيني، الذي أشير له باسم وانغ ”وليام“ لي شيانغ قدم معلومات لمنظمة المخابرات الأمنية الأسترالية عن هويات ضباط كبار بالمخابرات العسكرية الصينية في هونغ كونغ.

وأضافت أنه قدم أيضًا تفاصيل بشأن كيفية تمويل وتنفيذ الصين عمليات للتدخل السياسي في هونغ كونغ وتايوان وأستراليا.

ونقلت الصحيفة عن وانغ قوله في بيان للمنظمة: ”أنا تورطت وشاركت شخصيًا في سلسلة من أنشطة التجسس“.

وامتنعت منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية عن التعقيب، وقالت إنها لا تعلق على المسائل المتعلقة بالعمليات أو الأفراد.

وقالت وزارة الداخلية الأسترالية أيضًا إنها لا تعلق على قضايا فردية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وانغ قدم للحكومة الأسترالية تفاصيل بشأن اختطاف بائع كتب من هونغ كونغ ونقله إلى البر الرئيسي للصين واستجوابه للاشتباه في أنه يبيع مواد تحض على الانفصال.