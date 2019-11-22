السلطات التركية توقف 46 شخصًا لانتقادهم عملية ”نبع السلام“ على مواقع التواصل

قامت السلطات التركية بتوقيف 46 شخصًا في مدينة أضنة بسبب انتقادهم العملية العسكرية التي شنتها أنقرة في شمال شرق سوريا؛ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بذريعة أن ذلك تحريض يجر الشعب إلى الحقد والكراهية.

وكانت الفرق الأمنية التابعة لمديرية الأمن في مدينة أضنة قد رصدت ستة وأربعين شخصًا قاموا بنشر تدوينات وتغريدات تنتقد عملية ”نبع السلام“ ضد القوات الكردية.

وقامت السلطات الأمنية بتنظيم مداهمات متزامنة على منازل الأشخاص المذكورين، انتهت بتوقيفهم ونقلهم إلى المعاينة الصحية، من ثم إحالتهم إلى القضاء بتهمة ”إهانة الشعب التركي والدولة التركية وتحريض الشعب على الحقد والكراهية“، وفقًا لوسائل إعلام محلية.