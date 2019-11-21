هل بدأ ”الليكود“ الإعداد للإطاحة بزعيمه نتنياهو؟

خرج جدعون ساعر القيادي في حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الخميس، بتصريح حاد دعا فيه إلى إجراء انتخابات داخلية في حزب ”الليكود“؛ بعد فشل الأخير المتكرر في تشكيل حكومة.

وتتسم علاقة نتنياهو وساعر بالتوتر، كما يخشى نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، خسارة رئاسة حزب ”الليكود“.

وسبق لنتنياهو أن فكر قبل أكثر من شهر بالدعوة إلى انتخابات داخلية في حزبه، لكنه تراجع بعد إعلان ساعر استعداده للمنافسة على رئاسة الحزب.

واعتبر البعض أن موافقته الأولى كانت مجرد ”بالون اختبار“ لمعرفة نوايا ساعر، أما الأمانة العامة لليكود فكانت قد أكدت أنه في حال لم تسر الأمور على خير في الكنيست الحالي ولو تم الذهاب لانتخابات جديدة، فسوف يفتح ملف الانتخابات التمهيدية من جديد.

وقال ساعر في تصريح نقلته قناة ”كان“ العبرية، اليوم: ”هذا هو الشيء المعقول الذي يجب القيام به، لأنه ليس واضحًا على الإطلاق كيف يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة في المرة القادمة، وأعتقد أنه يمكنني تشكيل حكومة وتوحيد الشعب“.

وأردف: ”أدعم جهود نتنياهو لتشكيل حكومة، ولكن إذا كان قد فشل (من قبل)، فليس من الواضح كيف سينجح نتنياهو بتشكيل حكومة مرة أخرى“.

وأضاف ساعر: ”لم تجر انتخابات داخلية في حزب الليكود منذ فترة طويلة، وأعتقد أنه يمكنني تشكيل حكومة وتوحيد الشعب“.

وأخفق نتنياهو في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت، أبريل/نيسان الماضي، كما أخفق مرة أخرى بعد انتخابات سبتمبر الماضي.

وتهدد الخلافات الداخلية التي بدأت تطفو على السطح حزب ”الليكود“، وهي أسباب ناتجة عن الفشل المتلاحق في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.