تركيا: نحو مئة ألف سوري غادروا إسطنبول منذ أوائل يوليو

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو اليوم الأربعاء، إن نحو مئة ألف سوري يقيمون في إسطنبول دون موافقة السلطات، غادروها منذ أوائل يوليو، عندما حددت الحكومة مهلة للسوريين غير المسجلين بالمدينة لمغادرتها إلى أقاليم أخرى.

ومع تنامي المشاعر المناهضة للاجئين السوريين بين الأتراك في السنوات الأخيرة، قالت السلطات إن السوريين غير المسجلين في إسطنبول، أكبر المدن التركية، يتعين عليهم مغادرتها إلى الأقاليم المسجلين فيها قبل 30 أكتوبر، وإلا واجهوا الترحيل القسري.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب الدائرة منذ 8 سنوات في سوريا، وهو عدد أكبر مما تستضيفه أي دولة أخرى، وارتفعت أعداد السوريين في إسطنبول، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون أي أكثر من الموجودين في أي مدينة أخرى.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو للبرلمان، إن السوريين المسجلين في مدن أخرى يأتون إلى إسطنبول ما يزيد تكدسهم في المدينة.

وأضاف: ”نحو مئة ألف سوري عادوا إلى الأقاليم المسجلين فيها منذ 12 يوليو/ تموز“. وتابع أن 200 ألف مهاجر في الإجمال غادروا المدينة.

وتستضيف تركيا مهاجرين من دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مكتب حاكم إسطنبول يوم الجمعة، إن أكثر من ستة آلاف مهاجر سوري في إسطنبول أرسلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى منذ أوائل يوليو/ تموز.

وتريد أنقرة توطين بعض اللاجئين السوريين في منطقة تسيطر عليها الآن في شمال شرق سوريا، بعد أن شنت هجومًا الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية هناك.

ونشرت منظمة العفو الدولية و“هيومن رايتس ووتش“ تقارير الشهر الماضي، تفيد بأن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرًا إلى شمال سوريا، ووصفت وزارة الخارجية التركية المزاعم الواردة في التقارير بأنها ”كاذبة“.

وقال صويلو إن تركيا رحلت 86625 مهاجرًا غير شرعي حتى الآن هذا العام بالمقارنة مع 56 ألفًا في العام الماضي بكامله.