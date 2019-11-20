استفتاء لـ“السيداما“ لإنشاء إقليم جديد لقوميتهم في جنوب أثيوبيا

بدأ الناخبون من قومية ”السيداما“ بإقليم شعوب جنوب أثيوبيا، صباح الأربعاء، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول إنشاء إقليم جديد لقوميتهم التي تعد إحدى أكبر قوميات شعوب جنوب أثيوبيا.

وذكرت إذاعة فانا المحلية أن الناخبين اصطفوا أمام مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وحسب المجلس الوطني للانتخابات في أثيوبيا (هيئة دستورية مستقلة)، تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون ناخب للتصويت في الاستفتاء، الذي سيقرر ما إذا كان من حق ”السيداما“ إنشاء إقليم جديد لهم، أو البقاء في إقليم شعوب جنوب أثيوبيا، المكون من 56 قومية.

وأشار المجلس إلى أن عدد مراكز الاقتراع التي تستقبل الناخبين، 1692 مركزًا، بينما سيراقب الاستفتاء نحو 160 من ممثلي مفوضية حقوق الإنسان الأثيوبية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاستفتاء غدًا الخميس.

وعشية انطلاق عملية الاستفتاء، دعا رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد علي، الناخبين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم عن الإدارة السلمية لعملية التصويت.

وقال عبر حسابه في ”تويتر”، إن استفتاء سيداما هو تعبير عن مسار التحول الديمقراطي الذي سلكته أثيوبيا.

وأغلقت جميع المكاتب الحكومية والمدارس والجامعات، بإقليم شعوب جنوب البلاد، في إجراء أمني بهدف منع حدوث أي عراقيل، خاصة أن الإقليم شهد أعمال عنف غير مسبوقة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويكفل الدستور الأثيوبي، لكل الجماعات والقوميات الأثيوبية حق التصويت على إقامة إقليم جديد إذا طلبت، ويضمن لهم حقوقًا مثل جباية بعض الضرائب واختيار اللغة الرسمية لإقليمهم، وإدارة قوات أمن خاصة، وسن قوانين بشأن قضايا مثل التعليم وإدارة الأراضي.

وكان مجلس الانتخابات الأثيوبي قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تلقيه طلبًا من مجلس إدارة منطقة سيداما في إقليم شعوب جنوب أثيوبيا بإقامة إقليم منفصل لقومية ”السيداما“.

ويمتد إقليم ”شعوب جنوب أثيوبيا“ جنوبي البلاد متاخمًا لدولة كينيا، فيما تحده دولة جنوب السودان من جنوبه الغربي، وتنتهي حدود الإقليم مع إقليم غامبيلا الأثيوبي في الشمال الغربي، فيما يحاذي إقليم أوروميا من شرقه وشماله.

والأقاليم الأثيوبية الحالية 9 أقاليم وهي: ”أروميا، وتجراي، وأمهرا، وشعوب جنوب أثيوبيا، وعفار، والصومال الأثيوبي، وبني شنقول غمز، وغامبيلا ، وهرر“، وفي حال منح السيداما إقليمًا منفصلًا سيكون الإقليم العاشر.