نشر 850 ألف وثيقة عن ضحايا النازية على الإنترنت‎

المصدر: أ ف ب

أعلن ”المركز الوطني للمحاكمة النازية“ عن نشر مئات آلاف الوثائق المتعلقة بجرائم النازية إضافة إلى معلومات عن نحو 10 ملايين شخص، على الإنترنت الثلاثاء.

والوثائق من المنطقة التي كان يحتلها الأمريكيون في جنوب ألمانيا- أكبر منطقة كان يسيطر عليها الحلفاء- وهي جزء مما يعرف بـ“أرشيف أرولسين“ المتوفر جزء منه على الإنترنت.

وفي الأشهر التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية، أمرت القوى الأربع المحتلة لألمانيا وهي بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، السلطات الألمانية المحلية بتوفير معلومات عن مصير أي مواطن أجنبي، أو يهودي الماني، أو أشخاص لا دولة لهم.

وتتضمن الوثائق كذلك أماكن دفن الضحايا.

وقال المركز في بيان ”في المنطقة التي كان يحتلها الأمريكيون لوحدها، تم وضع نحو 850 ألف وثيقة تحتوي على معلومات عن 10 ملايين اسم“.

وساعد الأرشيف الذي كان يعرف سابقًا باسم ”خدمة التعقب الدولي“، الباحثين على اكتشاف تاريخ ضحايا النازية.

وقالت ريبيكا بوهلنغ، نائبة رئيس المعهد الوطني لتوثيق المحرقة النازية في متحف ”الهولوكوست“ في الولايات المتحدة، ان للأرشيف ”أهمية استثنائية“.

وذكر فريق أرشيف أروسلين في بيان أنه عمل مع شركة ”انسستري“ لأبحاث الأنساب لتسهيل الوصول إلى المعلومات ”بسرعة وسهولة“.

وقال المركز إنه سينشر قوائم أخرى قريبا وسيبدأ بأرشيف المنطقة التي كانت تحتلها بريطانيا.