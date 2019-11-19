تصاعد الاحتجاجات في شيراز وأصفهان.. وشلل تام يصيب الحياة العامة (صور وفيديو)

أكد نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، تصاعد حدة الاحتجاجات في مدينة شيراز منذ فجر الثلاثاء، حيث شهدت المدينة اشتباكات شديدة بين المحتجين وقوات الأمن حتى أغلقت أغلب المتاجر والمراكز الخدمية أبوابها.

وكشفت إحدى الناشطات ”أنها تواصلت هاتفيًا مع والدتها، وتبين أن المحال والمتاجر بشيراز لا توجد بها أي مواد أغذية. فيما يصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام المخابز، وحينما ذهبت أختي بعد ظهر اليوم إلى محطة الوقود أخبروها بعدم وجود كميات الوقود وربما حتى منتصف ليلة اليوم“.

وأشار الناشط صاحب حساب ”فلوكستين“ إلى أن شيراز تشهد تصاعدًا في حدة الاحتجاجات، ”فلا يوجد مصرف واحد سليم في المدينة، ولا يوجد وقود نظرًا لإحراق أغلب محطات الوقود عدا محطتين أو ثلاث، ولهذا تعطلت عمليات النقل في المدينة كليًا وتعطلت أكثر المحال“، وفق نص تغريدته.

از #شیراز نگم براتون، نه #بنزین یافت میشه نه بانکی سالمه دوسه تا پمپ بنزینی هم که اتیش نگرفته بنزین تمام کردم و حمل ونقل عمومی کلا تعطیله،مغازه هااکثرا تعطیل — فلوكسيتين (@m_H_mohamad) November 19, 2019

وتداول نشطاء ومواطنون من سكان مدينة شيراز مقاطع فيديو وصورًا توثق المواجهات الأمنية مع المحتجين، فضلًا عن آثار هجوم المحتجين الغاضبين على أغلب المراكز الحكومية من مصارف ومحطات وقود.

#الو معالی‌آباد شیراز – ۲۶ آبان ۹۸

مرگ بر اصل ولایت فقیه pic.twitter.com/hyRWcPU4YB — مملکته (@mamlekate) November 17, 2019

وفي أصفهان، نشرت وكالة أنباء ”هرانا“ لحقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق إقدام المحتجين على إحراق مبنى قوات شرطة الإنترنت في منطقة بهارستان باصفهان؛ اعتراضًا على قرار السلطات قطع خدمات الإنترنت والاتصال عن المواطنين منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.

من جهته، كشف موقع ”إيران واير“ المعارض، الثلاثاء، أن طائرة مروحية ”هليكوبتر“ كانت تحمل خطيب جمعة مدينة صدرا الواقعة في شيراز الأحد الماضي، أطلقت النيران على محتجين أمام منزل المسؤول الديني، فيما أسفر ذلك عن سقوط ضحايا ومصابين في صفوف المحتجين.

وذكر الموقع أن ”حادثة إطلاق النار على المحتجين أمام منزل خطيب جمعة مدينة صدرا أسفرت عن مقتل 20 متظاهرًا، وأن أهالي الضحايا تمكنوا من نقل جثامين اثنين من الضحايا، بينما تدخلت قوات الأمن أمس الإثنين ورفضت منح تصاريح بدفنهم.