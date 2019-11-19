روسيا: قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية ضربة لعملية السلام

حذرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، من أن القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، ”يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي“.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الإثنين، تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود، وتفيد بأن هذه المستوطنات ”لا تتسق مع القانون الدولي“.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، وحذرت فيه من أن ”هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة“.

وأضاف البيان، أن ”موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي“.