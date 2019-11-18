ترامب يهاجم مساعدة بنس لشهادتها في التحقيق الخاص بمساءلته

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد شاهدة أخرى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلته بهدف عزله قائلا إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن ”مطلقا من مناصري ترامب“.

وكتب ترامب تعبيرات على تويتر تنم عن ازدرائه لجنيفر وليامز وهي مساعدة لبنس في مجال السياسة الخارجية قالت في شهادتها في وقت سابق من الشهر الجاري إن بعض ما قاله ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الصيف الماضي ”لم يكن ملائما“. ونُشرت شهادتها يوم السبت.

وقال ترامب ”قولوا لجنيفر وليامز،أيا كانت، إقرأي نسختي الاتصالين الرئاسيين.

“ بعد ذلك يجب أن تلتقي مع الأشخاص الآخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصري ترامب، والذين لا أعرفهم وفي الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة“. ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 يوليو تموز لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020 .

وكانت وليامز متابعة للاتصال الهاتفي وقالت في شهادتها إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية ”أدهشني بوصفه أمرا غير معتاد وغير ملائم“.

وقالت إن الحديث بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان ”ذا طبيعة سياسية“ أكثر من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين وتضمن ما اعتبرته إشارات محددة ”للبرنامج السياسي الشخصي“ لترامب.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد بعضا من المسؤولين الأمريكيين الآخرين الحاليين والسابقين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب في التحقيق ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه.

وقال ترامب إن اتصاله بزيلينسكي كان ”مثاليا“ في حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.

ونشر البيت الأبيض نسخة غير منقحة للاتصال الذي جرى في 25 يوليو تموز بالإضافة إلى اتصال آخر في أبريل نيسان هنأ فيه ترامب زيلينسكي على انتخابه.

وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق مساءلة ترامب.

وقال ترامب يوم الجمعة أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها ”أينما تحل ماري يوفانوفتيش يحل الخراب“.

وقال ديمقراطيون إن إدلاء ترامب بهذه التصريحات خلال إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها، وهي لحظة غير عادية، تعد بمثابة تخويف للشاهدة.