أمريكا تندد باستخدام ”القوة المميتة“ ضد المتظاهرين في إيران

نددت الولايات المتحدة يوم الأحد، باستخدام ”القوة المميتة“ و“القيود الصارمة على الاتصالات“ ضد المتظاهرين في إيران.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ”الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام…نحن نندد باستخدام القوة المميتة والقيود الصارمة على الاتصالات المفروضة على المتظاهرين“.

واندلعت في إيران احتجاجات شعبية منذ الجمعة الماضية، اجتاحت أغلب المدن والمحافظات، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعاظم أزماتهم الاقتصادية.

ورغم تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للقرار، أكد كبار المسؤولين أن السلطات ستعمل على تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود، فيما شدد المرشد الأعلى، علي خامنئي، على دعمه لقرار أسعار البنزين الجديدة، واصفًا المتظاهرين المحتجين على القرار بـ ”قطاع الطرق“.

وأسفرت المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية والمحتجين في مختلف المدن عن سقوط 12 قتيلًا حتى الآن، فيما ذكر نشطاء أن قوات الأمن دخلت في اشتباكات عنيفة مع المحتجين في العديد من المدن، ومنها إطلاق القوات المتمركزة في العاصمة طهران قنابل مسيلة للدموع لتفريق تظاهرة كبيرة في أحد ميادين العاصمة.