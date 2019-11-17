”ناشيونال إنترست“: ترامب غير جاد في الانسحاب العسكري من الشرق الأوسط

اعتبر تقرير أمريكي، أنّ الرئيس دونالد ترامب، غير جاد في إعلاناته المتكررة عن نيته سحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط، ووقف مشاركة الولايات المتحدة في حروب خارجية.

وأوضحت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية في تقريرها، أمس السبت، أنّ ”الحروب في المنطقة وفي أفغانستان لا تزال مستعرة على الرغم من تصريحات ترامب قبل وبعد انتخابات العام 2016، بأنه لن يترك الجنود الأمريكيين في تلك المنطقة، ولن يورط الولايات المتحدة بحروب أخرى بعيدة عن أراضيها“.

واعتبرت المجلة أنّ ”ترامب يفعل عكس ما يقوله“، مشيرة إلى ”إعلانه مرات عدة سحب القوات الأمريكية من سوريا قبل أن يعلن أخيرًا بأن تلك القوات ستبقى لحماية حقول النفط في شمال البلاد“.

وقال التقرير: ”من الواضح أن ترامب ليس جديًا لأن تصريحاته بشأن سحب القوات وإنهاء الحروب لا تمت بصلة للحقيقة“.

وأضاف: ”على سبيل المثال في سوريا فإننا بدأنا ننظر إلى وضع بحيث سيكون هناك مزيد من القوات الأمريكية بعد تصريحات ترامب، المزيفة، في حين لا تزال الحرب مستعرة وتتصاعد في أفغانستان على الرغم من تصريحات ترامب العديدة التي أعرب فيها عن غضبه لبقاء القوات الأمريكية هناك، علمًا بأن أكثر من 12 ألف جندي أمريكي لا يزالون هناك“.

وأعربت المجلة الأمريكية، عن اعتقادها بأن ”ترامب لا يعرف ما يريد وأن سياسته لن تؤدي أبدًا إلى إنهاء الحروب في تلك المنطقة ومشاركة القوات الأمريكية فيها“.

وختمت بالقول: ”يبدو أن تعبير (إنهاء الحروب التي لا تنتهي) الذي يستخدمه ترامب، مرارًا، بات مجرد شعار انتخابي لا مادة ولا جوهر فيه، وبالنسبة لأكثرية الأمريكيين الذين يبحثون عن سياسة أكثر ذكاءً وأكثر انضباطًا فإن سياسة ترامب باتت تشكل عارًا لهم“.