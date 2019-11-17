خامنئي يحمّل الثورة المضادة والأعداء مسؤولية ”التخريب“

نقل التلفزيون الرسمي في إيران، اليوم الأحد، عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قوله إنه يجب تطبيق زيادة سعر البنزين، معلنًا مساندته رفع سعر البنزين والذي أدى إلى إثارة احتجاجات في شتى أنحاء البلاد.

وأنحى خامنئي باللوم في ما وصفها بـ ”أعمال التخريب“ على ما سمّاها بـ ”معارضي الجمهورية الإسلامية والأعداء الأجانب“، على حد تعبيره.

وقال خامنئي: ”هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك.. ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائمًا أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك“.

ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله، إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.