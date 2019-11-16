مع تصاعد الغضب.. محتجون يحرقون مصارف إيرانية ويغلقون أخرى (فيديو وصور)

أضرم محتجون إيرانيون النار، اليوم السبت، في عدد من المصارف الحكومية في مناطق مختلفة من البلاد، مع بدء السلطات قطع شبكة الإنترنت في العديد من المدن، وفق مواقع إخبارية محلية.

وذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة، أن ”محتجين في مدينة بهبهان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، أقدموا على إحراق مبنى البنك الوطني الإيراني المؤلف من ثلاثة طوابق“.

وأوضحت القناة أن ”قوات الأمن قامت بإطلاق الرصاص ضد المحتجين كما استخدمت الغاز المسيل للدموع مع تزايد أعداد المحتجين في مركز مدينة بهبهان“.

"الان هم بانک ملی مرکزی ٣طبقه اتیش زدن وقتی تیراندازی و درگیری شد"

تصاویر دریافتی از علت دود بهبهان#بنزین_۳۰۰۰_تومنی#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/SE0brA0dE6 — امین الرعایا (@hosainini82) November 16, 2019

وفي مدينة ساري شمال البلاد، أقدم محتجون على إحراق مبنى مصرف ”أنصار“ التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقًا للقناة ذاتها.

واشتدت الاحتجاجات في مدينة خرم آباد التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران، بحسب ما ذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني المقرب من المتشددين.

وقال الموقع الإلكتروني إن ”احتجاجات شديدة في مدينة خرم آباد تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتراجع عن قرار رفع أسعار البنزين“، مضيفًا أن ”هناك من وصفهم بالمندسين يحاولون حرف الاحتجاجات للتحول إلى مطالب سياسية“.

وفي مدينة رضا شهر التابعة لمحافظة أصفهان، أقدم محتجون على إحراق محطة لتعبئة الوقود احتجاجًا على رفع أسعار البنزين.

وفي وقت سابق، أبدى المرجع الديني البارز في مدينة قم وسط إيران، صافي الكلبايكاني، تخوفه من تصاعد الاحتجاجات المناهضة للنظام والحكومة على خلفية زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف والذي بدأ تطبيقه منذ أمس الجمعة.

ودعا المرجع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إلى إلغاء خطة زيادة أسعار الوقود، مطالبًا بإجراءات فورية لحل مشاكل الناس بالتشاور مع كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد.

وشهدت العديد من المناطق الإيرانية ما سمي بالعصيان المدني من خلال إطفاء السيارات أمام محطات الوقود والشوارع العامة احتجاجًا على ارتفاع أسعار البنزين.