رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية يدعو إلى وحدة خليجية في مواجهة إيران‎

حث ديفيد جولدفين، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، دول الخليج العربية، اليوم السبت، على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران.

وقال جولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية تستضيفه دبي: ”عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم“.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف، بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية يوم 14 سبتمبر أيلول. وتنفي طهران ضلوعها في الهجوم.

وأضاف جولدفين: ”لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معًا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي.. لدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصمًا مشتركًا يبدو متمسكًا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة“.

وتأكيدًا على مبدأ الأمن الجماعي، قال جولدفين على سبيل المثال: ”أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطنة عمان المجاورة“.