سيناتور أمريكي معلقًا على احتجاجات إيران: طفح الكيل وعلينا معاقبة النظام

أشاد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري السيناتور تيد كروز، بالاحتجاجات التي يقوم بها إيرانيون في العديد من المدن والمحافظات، ضد النظام، على خلفية رفع أسعار الوقود والذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.

وعلّق السيناتور تيد كروز عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ على الاحتجاجات، قائلًا:“طفح الكيل.. لقد حان الوقت لإصلاح هذا مرة واحدة وإلى الأبد.. أحث الكونغرس على تمرير مشاريع قوانيننا بسرعة، ووضع حد لإفلات النظام الإيراني من العقاب، ومحاسبة النظام الإيراني“.

Enough is enough. Now is the time to end the deal once and for all. I urge Congress to expeditiously take up our legislation, end these waivers, and hold Iran accountable.

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) November 15, 2019