 سيناتور أمريكي معلقًا على احتجاجات إيران: طفح الكيل وعلينا معاقبة النظام – إرم نيوز‬‎

سيناتور أمريكي معلقًا على احتجاجات إيران: طفح الكيل وعلينا معاقبة النظام

سيناتور أمريكي معلقًا على احتجاجات إيران: طفح الكيل وعلينا معاقبة النظام

المصدر: إرم نيوز

أشاد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري السيناتور تيد كروز، بالاحتجاجات التي يقوم بها إيرانيون في العديد من المدن والمحافظات، ضد النظام، على خلفية رفع أسعار الوقود والذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.

وعلّق السيناتور تيد كروز عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ على الاحتجاجات، قائلًا:“طفح الكيل.. لقد حان الوقت لإصلاح هذا مرة واحدة وإلى الأبد.. أحث الكونغرس على تمرير مشاريع قوانيننا بسرعة، ووضع حد لإفلات النظام الإيراني من العقاب، ومحاسبة النظام الإيراني“.

وتتواصل الاحتجاجات منذ، مساء اليوم الجمعة، في العديد من المناطق الإيرانية، فيما لقي أحد المتظاهرين مصرعه في مدينة ”سيرجان“ جنوب إيران، نتيجة إطلاق قوات الأمن الرصاص تجاه محتجين على قرار رفع أسعار الوقود.

وتحدثت قنوات إيرانية معارضة، عن قيام محتجين في مدينة سيرجان بإحراق 3 محطات وقود، بعد قيام قوات الأمن بقمعهم.

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