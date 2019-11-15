بعد قطع الإنترنت في الأهواز.. امتداد احتجاجات الوقود إلى مشهد وهتافات لشاه إيران (فيديو)

امتدت الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار الوقود إلى مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران، حيث هتف المحتجون، مساء اليوم الجمعة، لشاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي.
اعتراض به گرانی بنزین در بلوار وکیلآباد #مشهد با شعار #رضا_شاه_روحت_شاد pic.twitter.com/fbnuIhooba
— RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) November 15, 2019
وذكرت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، أن أهالي منطقة وكيل آباد التابعة لمدينة مشهد شمال شرق إيران شهدت احتجاجات عارمة ضد الحكومة الإيرانية بسبب رفع أسعار البنزين.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر موقع ”تويتر“، المحتجين وهو يهتفون ”يعيش رضا شاه“، فيما هتف آخرون ”رضا شاه .. روحك سعيدة“.
وفي سياق متصل، شهد مركز مدينة مشهد وباقي المقاطعات والمدن التابعة لها احتجاجات عارمة، فيما تدخلت قوات الحرس الثوري وعناصر التعبئة (البسيج) لمواجهة المحتجين.
مشهد#تظاهرات_سراسرى #بنزین_۳۰۰۰_تومانی pic.twitter.com/YHrxlglmWN
— ????????️METIS????️???? (@ShS66s) November 15, 2019
وأظهرت لقطات مصورة قيام عناصر من قوات ميليشيات البسيج وهم يقومون بتحطيم السيارات المركونة بالقرب من محطات التعبئة (الوقود) احتجاجًا على قرار رفع الأسعار.
مشهد در اعتراض به #بنزین_۳۰۰۰_تومانی pic.twitter.com/xjQabylMut
— نصراله لشنی nasrollah lashani (@nlashani1) November 15, 2019
كما تحدث ناشطون عن توسّع رقع الاحتجاجات في باقي المدن الإيرانية وقيام السلطات بقطع شبكة الإنترنت عن مدينة الأهواز العربية التي تشهد هي الأخرى موجة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والنظام في طهران.
ولقي أحد المحتجين في مدينة ”سيرجان“ التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد، مصرعه بسبب إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين.
#بنزین_۳۰۰۰_تومانی مشهد pic.twitter.com/gA4VSZQqsd
— نصراله لشنی nasrollah lashani (@nlashani1) November 15, 2019
وفي محافظة أصفهان وسط إيران، أقدم محتجون على إضرام النار في إحدى محطات تعبئة الوقود، بحسب ما ذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية.
وهتف الإيرانيون للنظام الملكي والشاه محمد رضا بهلوي، تحسرًا على النظام الملكي السابق، وجرى استخدام هذا الشعار بشكل واسع خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام أواخر العام 2017، على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
مشهد#بنزین_۳۰۰۰_تومانی pic.twitter.com/oqqqTejqMz
— حكيم ابوالقاسم خيام (@jasoor69065836) November 15, 2019