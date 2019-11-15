بعد قطع الإنترنت في الأهواز.. امتداد احتجاجات الوقود إلى مشهد وهتافات لشاه إيران (فيديو)

امتدت الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار الوقود إلى مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران، حيث هتف المحتجون، مساء اليوم الجمعة، لشاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي.

وذكرت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، أن أهالي منطقة وكيل آباد التابعة لمدينة مشهد شمال شرق إيران شهدت احتجاجات عارمة ضد الحكومة الإيرانية بسبب رفع أسعار البنزين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر موقع ”تويتر“، المحتجين وهو يهتفون ”يعيش رضا شاه“، فيما هتف آخرون ”رضا شاه .. روحك سعيدة“.

وفي سياق متصل، شهد مركز مدينة مشهد وباقي المقاطعات والمدن التابعة لها احتجاجات عارمة، فيما تدخلت قوات الحرس الثوري وعناصر التعبئة (البسيج) لمواجهة المحتجين.

وأظهرت لقطات مصورة قيام عناصر من قوات ميليشيات البسيج وهم يقومون بتحطيم السيارات المركونة بالقرب من محطات التعبئة (الوقود) احتجاجًا على قرار رفع الأسعار.

مشهد در اعتراض به #بنزین_۳۰۰۰_تومانی pic.twitter.com/xjQabylMut — نصراله لشنی nasrollah lashani (@nlashani1) November 15, 2019

كما تحدث ناشطون عن توسّع رقع الاحتجاجات في باقي المدن الإيرانية وقيام السلطات بقطع شبكة الإنترنت عن مدينة الأهواز العربية التي تشهد هي الأخرى موجة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والنظام في طهران.

ولقي أحد المحتجين في مدينة ”سيرجان“ التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد، مصرعه بسبب إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين.

وفي محافظة أصفهان وسط إيران، أقدم محتجون على إضرام النار في إحدى محطات تعبئة الوقود، بحسب ما ذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية.

وهتف الإيرانيون للنظام الملكي والشاه محمد رضا بهلوي، تحسرًا على النظام الملكي السابق، وجرى استخدام هذا الشعار بشكل واسع خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام أواخر العام 2017، على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.