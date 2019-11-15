تركيا تقول إنها لن تعدل عن شراء منظومة الدفاع الروسية‎ إس-400

قال مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة لن تعدل عن شراء منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية، وذلك بعد يومين من محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأجرى أردوغان وترامب محادثات، الأربعاء الماضي، في مسعى لتجاوز خلافات متفاقمة بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي، تشمل التهديد بفرض عقوبات على أنقرة؛ بسبب شراء المنظومة الروسية والسياسة بشأن سوريا.

وتقول واشنطن: إن المنظومة الروسية تشكل تهديدًا لمقاتلاتها من طراز إف-35، وعلقت مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات.

وفي مقابلة مع تلفزيون (تي.آر.تي خبر)، قال إبراهيم كالين مساعد أردوغان: إن مسؤولين أمريكيين وأتراكًا بدأوا العمل في إطار آلية لتقييم تأثير منظومة إس-400 على طائرات إف-35، اليوم الجمعة.