بحضور دولي.. تفاؤل باجتماع أديس أبابا لبحث ملء سد النهضة

بدأ يوم الجمعة اجتماع وزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة مصر والسودان، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والولايات المتحدة.

ويعد الاجتماع هو الأول من أصل 4 أخرى على مستوى وزراء الموارد المائية، بحسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بواشنطن.

كما يشارك في الاجتماع ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، للمساعدة في عملية المفاوضات، إلى جانب أنهما سيكونان مراقبين للمفاوضات التي بين البلدان الثلاثة حول سد النهضة.

#HappeningNow in #AddisAbaba Tripartite #GERD talks led by Ministers of Water of #Egypt #Ethiopia #Sudan also attended by U.S n @WorldBank . 1st step pursuant 2 Washington DC road map with a view 2 agreeing on effective and consensual solutions on filling and operation rules. pic.twitter.com/FPwA1pAiSh

— Egypt Ambassador in Addis Ababa (@EgyptAbaba) November 15, 2019