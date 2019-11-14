خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي تنظيم داعش

أعلن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيم جيفري أنه يوجد ”خلاف في الرأي“ بين الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش يتعلق بما إذا كان ينبغي للدول الأصلية لمسلحي التنظيم استلام مواطنيها المحتجزين.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع أعضاء التحالف في واشنطن اليوم الخميس: ”يوجد خلاف في الرأي بشأن ما إذا كان ينبغي تسليمهم أم ستبحث تلك الدول أمرًا ما وتدرسه بمزيد من التفصيل، لكن جرى الإقرار بأن هذه مشكلة كبرى“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث أعضاء التحالف قبل الاجتماع على أن تتسلم البلدان الأصلية للمقاتلين أعضاء التنظيم المحتجزين.