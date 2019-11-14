أردوغان: لا يمكننا التخلي عن منظومة ”إس-400“ الروسية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لتركيا التخلي عن منظومة ”إس-400″ الروسية للدفاع الجوي، وتتمنى التوافق حول موضوع مقاتلات الـ“إف-35“.

جاء ذلك، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أردوغان: ”قلنا (للجانب الأمريكي) إن بإمكاننا شراء منظومات الـ“باتريوت“، ونرى أن مقترح إلغاء منظومة الـ“إس-400″ بالكامل في هذا الإطار يعد مساسًا في حقوقنا السيادية“.

وحول مقاتلات الـ“إف-35″، قال أردوغان: ”أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات، ورأيت ترامب إيجابيًا وبنّاءً في مواقفه“.

وأضاف: ”لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكان برغبتنا في شراء الأخيرة أيضًا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى“.

وتابع: ”أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية“.

وحول المنطقة الآمنة، قال أردوغان ”إذا تلقينا موقفًا إيجابيًا من دول حلف شمال الأطلسي حيال المنطقة الآمنة في الشمال السوري، يمكننا في هذه الحالة أن نتخذ خطوة بشأنها ”.