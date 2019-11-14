أردوغان يصف تصريحات ماكرون حول حلف الأطلسي بـ“غير المقبولة“

المصدر: ا ف ب

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن حلف الأطلسي في حالة موت سريري، بأنها ”غير مقبولة“.

وقال أردوغان من البيت الأبيض، إنه ”خاب أمله كثيرا“ بعد تصريحات ماكرون عن الحلف الأطلسي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ”أعتقد أن ذلك أزعج الرئيس التركي كثيرًا.. أعتقد أن كثرا يشاطرونه شعوره“.

وكان ماكرون علّق في مقابلة مع ”ذي ايكونوميست“ على العملية العسكريّة التركية في شمال سوريا، قائلًا: ”ليس هناك أي تنسيق لقرار الولايات المتحدة الاستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي، ونشهد عدواناً من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة مصالحنا فيها على المحك، من دون تنسيق“.

وتساءل الرئيس الفرنسي خصوصاً حول مصير المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي التي تنص على تضامن عسكري بين أعضائه في حال تعرض أحدهم لهجوم.

وقال ماكرون: ”ماذا سيحل بالمادة 5 غداً إذا قرر نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد الرد على تركيا، هل سنتدخل؟ هذا سؤال حقيقي“.