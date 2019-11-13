 وزير الدفاع الأمريكي: نريد عودة تركيا ”إلى الصف“‎ – إرم نيوز‬‎

وزير الدفاع الأمريكي: نريد عودة تركيا ”إلى الصف“‎

وزير الدفاع الأمريكي: نريد عودة تركيا ”إلى الصف“‎

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، إن من المهم عودة تركيا ”إلى الصف“، فيما جدد التحذيرات بأن أنقرة تنفصل فيما يبدو عن حلف شمال الأطلسي بصفقة الأسلحة التي أبرمتها هذا العام مع روسيا وتوغلها في سوريا.

وقال إسبر لمجموعة صغيرة من الصحفيين: ”نحتاج لعودة تركيا للصف. كانوا حلفاء جيدين لسنوات، منذ القتال إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الكورية وحتى وجودهم معنا في أفغانستان“.

وأضاف: ”لذلك نحتاج لمواصلة بناء العلاقات ولا سيما على المستوى العسكري لضمان علاقة مستدامة تساعدنا على تجاوز هذه الفترة الصعبة الآن“.

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