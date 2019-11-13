بدء الجلسات العلنية في الكونغرس لإجراءات إمكانية عزل ترامب (صور)‎

افتتح مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، سلسلة جلسات تاريخية علنية في إطار التحقيق المتعلق بإمكان عزل الرئيس دونالد ترامب الذي يتهمه الديمقراطيون باستغلال السلطة.

وأكد الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، أن الجلسات ينبغي أن تجري من دون ”ضغينة“ ولا ”تأخير“، وذلك في بداية جلسة استجواب السفير الأمريكي الموقت في كييف وليام تايلور، والمسؤول المتخصص في شؤون أوكرانيا في الخارجية الأمريكية جورج كنت.

وتساءل شيف الذي يشرف على التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام ”بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا“ وما إذا كان قد قام بـ“استغلال سلطته“، مضيفًا أن ”المسألة بهذه البساطة والفظاعة“.