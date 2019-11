مغنية أمريكية شهيرة لترامب: أنت وأردوغان جلبتما داعش

شنت المغنية الشعبية الأمريكية ”شير“ هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمة إياهما بجلب داعش.

وقالت شير، وهي من أصل أرمني في تغريدة على تويتر: ”إذا عاد داعش، فأنت (ترامب) وأردوغان جلبتماه“، وذلك بعد مقتل راعي الجالية الكاثوليكية الأرمنية في القامشلي ووالده على أيدي عناصر من داعش.

وأضافت المغنية واسمها الكامل تشيريلين سركيسيان مخاطبة ترامب: ”لقد ساعدت أردوغان في ارتكاب مجزرته ضد الأكراد، الناس سوف يعانون ويموتون، يجب أن يكون تذوق ما فعله أردوغان ممتعًا بالنسبة لك، فقد قتل داعش قسًا أرمنيًا ووالده“.

IF ISIS IS BACK,YOU & ERDOGAN BROUGHT THEM‼️YOU HELPED ERDOGAN MASSACRE KURDS,SO THEY WONT BE HERE TO COVER YOUR MAMMOTH ASS.PPL WILL SUFFER &DIE.UR”BESTIE ERDOGAN”MUST BE ELATED,ISIS MURDERED AN“ARMENIAN PRIEST”& HIS FATHER⚰️⚰️.DID ERDOGAN BUY YOU WITH????,POWER, BOTH ⁉️ pic.twitter.com/7GaTQ3aOTH

— Cher (@cher) November 13, 2019