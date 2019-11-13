نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا تعلن نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد

أعلنت جانين أنيز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا، الغرفة العليا من البرلمان، الثلاثاء، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يومًا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف المحلية في بوليفيا، والتي أشارت إلى أن إعلان أنيز بتولي المنصب، جاء رغم عدم حصولها على أغلبية الأصوات في الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي متعدد الوطنية، المكون من غرفتيه، النواب، والشيوخ.

ووفق المصادر ذاتها لم يشارك في التصويت بالمجلس، ممثلو حزب ”الحركة نحو الاشتراكية“ الذي يتزعمه رئيس البلاد المستقيل، إيفو موراليس؛ لذلك لم تكن هناك أغلبية في الأصوات.

وذكرت أنيز في تصريحات صحفية أنها سمحت لنفهسا بتولي هذه المهمة، لعدم وجود رئيس للدولة، ولا نائب له، ولا رئيس لمجلس الشيوخ.

وتعهدت أنيز ببذل كل ما بوسعها من أجل تحقيق السلام في البلاد، مشيرة إلى أنها ستدعو إلى انتخابات عامة في بوليفيا في أقرب فرصة ممكنة.

ومن المنتظر أن تظل أنيز رئيسة مؤقتة لبوليفيا لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يومًا لانتخاب رئيس جديد يخلف موراليس الذي أعلن استقالته، الأحد الماضي.

وكان من اللافت للانتباه أن أنيز دخلت القصر الرئاسي وهي تحمل نسخة كبيرة من الإنجيل، ومن حولها يرددون قائلين ”عاد الإنجيل ثانية للقصر الرئاسي“.