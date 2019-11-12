بعد أسبوع من إطلاق سراحه.. تركيا تعيد توقيف الصحفي البارز أحمد ألتان

المصدر: أ ف ب

أمرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بتوقيف الصحفي البارز أحمد ألتان، بعد أسبوع فقط على إطلاق سراحه على خلفية الاشتباه بتورّطه في محاولة الانقلاب، التي وقعت في عام 2016.

وأطلقت السلطات التركية سراح الصحافيين ألتان، ونظلة إليجاك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانتهما بـ“مساعدة جماعة إرهابية“.

وأصدرت محكمة اسطنبول حكمًا على ألتان بالحبس أكثر من 10 سنوات، لكنّها قرّرت إطلاق سراحه مع إليجاك، ووضعهما تحت المراقبة القضائية بعد قضائهما نحو 3 سنوات في السجن، وفرضت المحكمة حظرًا على سفرهما.

واليوم الثلاثاء، أصدرت السلطات القضائية مذكّرة توقيف بعدما استأنف المدّعي العام القرار القاضي بإطلاق سراح التان.

واتُهم الصحافيان بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن المحظورة، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016، لكن غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، ينفي تورّطه بالانقلاب الفاشل، كما نفى الصحافيان أي تورّط لهما في محاولة الانقلاب.

وفي عام 2018 حكمت المحكمة عليهما بالسجن مدى الحياة، ولكن في شهر تموز/يوليو من العام الحالي ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

وقالت المحكمة إنه كان يجب عدم محاكمتهما بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب، ولكن بتهمة ”مساعدة جماعة إرهابية“، التي تتضمن حكمًا أخف بالسجن.