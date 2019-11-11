رصد آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه إيران لوكالة الطاقة الذرية

المصدر: أ ف ب

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران.

وأفاد تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن ”الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة“.

وسارعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى الإعراب عن ”بالغ قلقها“خلال اجتماع لوزراء الخارجية في باريس لبحث آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.

وأضاف التقرير انه كان من ”الضروري لإيران أن تواصل تفاعلها مع الوكالة لحل المسألة بالسرعة الممكنة“.

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، الا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقًا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

وذكرت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في الربيع الماضي، وأن إيران تباطأت في تقديم الأجوبة لتفسير النتائج.

وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب إلى ما يعادل 551 كغم في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كغم.