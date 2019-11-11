إيران تمنع عائلة الشاعر الأهوازي حسن الحيدري من تشييع جنازته

قالت وسائل إعلام إيرانية، يوم الإثنين، إن السلطات الأمنية منعت أهالي الشاعر الشاب حسن الحيدري، الذي جرى اغتياله من قبل قوات الحرس الثوري في أحد مستشفيات مدينة الأهواز، أمس الأحد، من إجراء مراسم تشييعه ودفنه.

وذكرت قناة ”در“ المعارضة أن قوات الأمن أشرفت على عملية دفن الشاعر حسن الحيدري في مدينة كوت عبدالله التابعة لمدينة الأهواز، مشيرة إلى أن السلطات منعت إجراء مراسم تشييع له وإقامة صلاة الميت عليه.

وأكدت القناة بحسب ما نقلت عن مصادر مطلعة، أن الحضور في مراسم الدفن اقتصر على عائلة وأقارب وبعض أصدقاء الشاعر الحيدري، مع وجود قوات أمنية ترتدي ملابس مدنية.