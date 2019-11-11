تركيا تبدأ ترحيل أسرى من متشددي داعش اليوم

أعلن التلفزيون التركي الرسمي، اليوم الاثنين، أن أنقرة ستبدأ اليوم ترحيل أسرى من متشددي تنظيم داعش المتطرف.

وقال تلفزيون ”تي.آر.تي خبر“، اليوم، إن تركيا بدأت ترحيل أسرى من متشددي داعش بعد أن حذر وزير الداخلية الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية في تصريح نقلته وكالة ”الأناضول“ الرسمية إنه ”تم الانتهاء من إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، وسيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر“.

وأضاف المتحدث: ”سيتم ترحيل إثنين آخرين في وقت لاحق يوم الاثنين، أحدهما ألماني والآخر دنماركي، ليصل إجمالي المرحّلين إلى ثلاثة إرهابيين“.

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، يوم الجمعة، إن هناك 1201 من أسرى داعش في السجون التركية بينما احتجزت أنقرة 287 متشددًا في سوريا.