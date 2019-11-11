يوهانيس يتصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

تصدّر كلاوس يوهانيس المؤيّد لأوروبا الأحد بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة في رومانيا، على أن يُواجه رئيسة الوزراء السابقة الاشتراكيّة الديموقراطيّة فيوريكا دانسيلا في الدورة الثانية، وذلك بحسب ما أظهرت النتائج الجزئيّة.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 19,00 ت غ، أظهرت النتائج الجزئيّة إثرَ فرز الأصوات في أكثر من 90% من تلك المكاتب، أنّ يوهانيس، الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته، نال أكثر بقليل من 36 في المئة من الأصوات مقابل 24 في المئة لدانسيلا.

وقال يوهانيس (60 عامًا) أمام أنصاره الذين تجمّعوا في مقرّ حملته ”انتصرنا. لقد تغلّبنا على الاشتراكيّين الديموقراطيّين“. وتدارك ”لكنّ الحرب لم تنته، علينا أيضاً تجاوز مرحلة جديدة بعد أسبوعين“ في الدورة الثانية.

من جهتها، قالت دانسيلا التي هيمن حزبها على الحياة السياسيّة طوال ثلاثين عاماً وكان يخشى ألا تنتقل إلى الدورة الثانية ”أنا سعيدة (…) نحن حاضرون في الدورة الثانية. شكر من القلب لمن أدلوا بأصواتهم“.

وأدلى الناخبون في رومانيا الأحد بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسيّة شهدت تعبئة للّيبراليين في مواجهة صعود التيّار القومي في أوروبا.

وبعد ثلاثين عاماً على سقوط الشيوعيّة، ركّز السياسي الستّيني الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والمتحدّر من الأقلّيّة الألمانيّة، في حملته على الدّفاع عن دولة القانون التي يرى أنّها مهدّدة من الاشتراكيّين الديموقراطيّين الذين أسقط البرلمان حكومتهم الشهر الماضي.

وقال يوهانيس الذي كان انتُخب مرّة أولى في 2014، للصحافيّين بينما كان يُدلي بصوته إنّ ”الرومانيّين يقرّرون اليوم مستقبل بلدهم للسنوات المقبلة“.

ويمكن أن يعزّز فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات التي ستجرى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر التيار الليبرالي في شرق الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأحزاب السيادية، بعد نجاح تقدميين في سلوفاكيا والمجر هذا العام.