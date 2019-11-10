أمريكا تهدد تركيا بالعقوبات إذا لم تتخلص من صواريخ ”إس 400“ الروسية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ”محبطة للغاية“ من شراء تركيا منظومة دفاع صاروخي روسية، مهددًا بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم ”تتخلص منها“.

وأشار في مقابلة مع شبكة تلفزيون ”سي.بي.إس“ إلى أن ”تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات“، مشيرًا إلى إجراءات تفرض بموجب قانون (مواجهة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات)، التي قال إن الكونغرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.

وجاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن المقررة في 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا.

وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ ”إس 400“ الروسية المضادة للطائرات، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتهدد مقاتلاتها من نوع ”إف 35″، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أمريكية، بدأت تركيا بتسلم دفعات من صواريخ إس 400 في شهر يوليو/تموز الماضي.

وردّا على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد تركيا من برنامج مقاتلات ”إف 35″، التي تشارك أنقرة في إنتاجها وترغب في شرائها أيضًا، لكنها لم تفرض أي عقوبات حتى الآن على أنقرة.

ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ ”إس 400″، التي تسلمتها حتى الآن ومازالت واشنطن تأمل في إقناع حليفتها ”بالابتعاد“ عن المنظومات الروسية.

وأوضح أوبراين أن ”لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400، ولا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة، هذه رسالة سيبلغها الرئيس له (لأردوغان) بوضوح شديد عندما يكون هنا“.