رئيس أركان الجيش الأمريكي: ‎واشنطن ستبقي نحو 500 جندي في سوريا

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي اليوم الأحد، أن عديد الجنود الأمريكيين في شمال سوريا سيستقر على الأرجح عند نحو 500 عنصر، وذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابًا أمريكيًا كاملًا من البلاد.

وفي تصريح لشبكة ”إيه بي سي“ الأمريكية قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي ”سيكون هناك أقل من ألف (عنصر) بالتأكيد“، مضيفًا أن الرقم سيراوح على الأرجح ما بين 500 و600 عنصر.

والشهر الماضي، أثار إعلان ترامب المفاجئ انسحابًا كاملًا من سوريا ردود فعل منددة في الولايات المتحدة وخارجها، واعتبر محللون أن من شأن ذلك أن يسمح بعودة تنظيم داعش إلى الساحة وأن يعرّض المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا لخطر اجتياح تركي.

وعاد الرئيس الأمريكي لاحقًا جزئيًا عن قراره معلنًا إبقاء عدد قليل من الجنود في المنطقة لحماية الآبار النفطية.

وقال ميلي الذي قاد سابقًا القوات الأميركية في أفغانستان والعراق، لشبكة ”إيه بي سي“ إن ”من الأهمية بمكان أن يبقى جنود أمريكيون في سوريا ما دام تنظيم داعش لا يزال هناك“.

وأوضح: ”لا يزال هناك مقاتلون لتنظيم داعش في المنطقة“ مضيفًا: ”ما لم تتواصل الضغوط، ما لم نبق متيقظين إزاء هذه المجموعة، سيكون هناك احتمال جدي أن يعود تنظيم داعش للظهور على الساحة“.

ولدى سؤاله عن العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي في 26 تشرين الأول/أكتوبر، قال الجنرال ميلي إن هذا الأمر أحدث ”خللًا كبيرًا في التنظيم“.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك قدرًا كبيرًا من المعلومات حول خليفته أبي ابراهيم الهاشمي القرشي.

وتابع الجنرال: ”متى سنحت الفرصة سنلاحقه“.

وكان ترامب قد أعلن مرارًا أنه ينوي الحد من النزاعات المسلّحة التي تخوضها القوات الأمريكية حيث أمكن ذلك، لكن الجنرال ميلي توقّع بقاء القوات الأمريكية المنتشرة منذ 18 عامًا في أفغانستان ”لسنوات عدة“.