وزير الداخلية الأفغاني يعلن هزيمة داعش في ولاية ننغرهار‎

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة، مسعود أندرابي، اليوم الأحد، أن الفرع الأفغاني لتنظيم داعش قد ”هُزم“ في ولاية ننغرهار في شرق البلاد، حيث كان يسعى لإقامة معقل له.

وكان تنظيم داعش قد انخرط في النزاع الأفغاني العام 2015، حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننغرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان.

وفي السنوات التي تلت تبنّى التنظيم، سلسلة تفجيرات مروّعة في أفغانستان، بما في ذلك حفل زفاف في كابول، وتعرّض بشكل مستمر لهجمات أمريكية وأفغانية وحتى من طالبان.

وقال وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة للصحافيين في جلال أباد، عاصمة ولاية ننغرهار، إن تنظيم داعش ”قد هُزم في ننغرهار، وتم تدمير مراكزه“، في خضم عمليات متواصلة ضد المتطرفين.

وتابع الوزير: ”سندمّر قريبًا آخر مراكز لهم، بمساعد الشعب، سنقضي عليهم بالكامل، هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى“.

وأضاف أندرابي، أن تنظيم داعش يتكبّد ”هزيمة كاملة“ في أفغانستان.

ولم تشأ القوات الأمريكية في أفغانستان التي تراقب من كثب تواجد التنظيم هناك، إصدار أي تعليق، محيلة سؤالًا حول الأمر على وزارة الداخلية.

وأعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاء الله خوغياني، استسلام 32 مقاتلًا في تنظيم داعش للقوات الحكومية، السبت.

وقال خو غياني، إنهم يستسلمون ”بأعداد كبيرة“.

وتكبّد تنظيم داعش خسائر كبرى في الأشهر الأخيرة، أبرزها انهيار ”خلافة“ التنظيم في سوريا ومقتل زعيمه أبي بكر البغدادي في عملية أمريكية داخل الأراضي السورية الشهر الماضي.

ولطالما كانت العلاقات متوترة بين البغدادي وفرع التنظيم في أفغانستان المعروف بـ ”تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان“.

لكن خوغياني، قال: إن مقتل البغدادي شكل ضربة لقيادة تنظيم ”الدولة الإسلامية-ولاية خراسان“ وهيكليته.

وأضاف، أن هذا الأمر ”أثر على المقاتلين المتواجدين على الأرض هنا، هم إما يستسلمون للحكومة وإما يعودون إلى الحياة العادية التي كانوا يعيشونها قبل الالتحاق بالتنظيم“.