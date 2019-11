ثاني عملية انتحار جماعي تسلط الضوء على الأزمة في تركيا

View this post on Instagram

شهدت تركيا ثاني حالة انتحار جماعي خلال أسبوع بعد العثور على عائلة مكونة من 4 أفراد وقد فارقوا الحياة في منزلهم جنوب البلاد وسط تزايد الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. واكتشفت الشرطة التركية في مدينة أنطالياً وفاة عائلة مكونة من الزوج وزوجته وطفليه، فيما قالت صحيفة "جمهوريت" إن الوفاة على ما يبدو تمت بتناول سم "السيانيد". من جهتها، ذكرت قناة NTV على موقعها إن الزوج ترك ملاحظة قبل وفاته قال فيها إنه كان عاطلاً عن العمل في آخر 9 أشهر وأنه لم يتمكن من المضي قدماً بسبب ذلك. وتشبه هذه الحالة مع حيثيات حادثة مشابهة وقعت في اسطنبول في 5 نوفمبر الجاري، حيث عثر على 4 أشقاء بالغين متوفين في منازلهم بسبب التسمم بمادة "السيانيد".