بعد مزاعم إيرانية.. البنتاغون ينفي سقوط طائرة أمريكية مسيرة في الشرق الأوسط‎

نفى مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ الجمعة، سقوط أي طائرة أمريكية مسيرة في الشرق الأوسط، وذلك في ضوء إعلان إيران إسقاط طائرة مسيرة قرب ميناء الخميني (معشور) جنوب البلاد.

وقالت القيادة المركزية على تويتر: ”التقارير التي تزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة. إذا أُسقطت طائرة مسيرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية فإنها ليست من عتاد وزارة الدفاع“.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد قوله، قد ”تم إسقاط طائرة مسيرة معتدية عبر منظومة محلية للدفاع الجوي قرب ميناء الخميني“.

وبين العميد أنه ”جرى تدمير الطائرة المعتدية بصاروخ قبل وصولها إلى المواقع الحساسة“، مضيفًا: ”لقد وجهنا إنذارات عديدة أن شبكة الدفاعات الجوية لإيران على استعداد تام وحاسم للرد على أي اعتداء“.

ولكن لم يكشف المسؤولون في المؤسسة العسكرية الإيرانية عن نوعية الطائرة والجهة التي تعود لها، على الرغم من إعلانهم العثور على بعض أجزاء حطام الطائرة الأجنبية المسيرة.