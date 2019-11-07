بعد خطواتها التصعيدية.. أمريكا تطالب بتحرك دولي ضد إيران

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، بتحرك دولي ضد إيران؛ بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية، وهي خطوة وصفها بـ“التصعيدية“ التي تثير قلقًا.

وقال بومبيو، في بيان، ”إن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقًا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع“.

وأضاف: ”حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام، وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا“.

وفي سياق آخر، قالت الولايات المتحدة في اجتماع طارئ لمجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن احتجاز مفتش من الوكالة في إيران ”استفزاز صارخ“.

وأكدت جاكي ولكوت مندوبة الولايات المتحدة بوكالة الطاقة في بيان، ”أن احتجاز أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزاز صارخ، وعلى كل أعضاء المجلس أن يوضحوا من الآن فصاعدًا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقًا ولن تجد تهاونًا، ولا بد أن تترتب عليها عواقب“.